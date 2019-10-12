Barış Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada manipülasyon yapmak isteyen hesaplar, TSK'nın envanterine bulunmayan tankların görüntüsünü dezenformasyon için kullandı. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını ve vatandaşlarını korumak için terör örgütü YPG/PKK'ya karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı lekelemek amacıyla sosyal medyada yayılan fotoğrafların gerçekleri ortaya çıktı. İşte 'sosyal medya teröristleri'nin yaydığı fotoğrafların gerçekleri...
TSK'nın envanterinde olmayan tankın görselini kullandılar! İşte Barış Pınarı Harekatı hakkında çıkan yalan haberler...12.10.2019 21:56
- TSK'nın envanterinde olmayan tankın görselini kullandılar! İşte Barış Pınarı Harekatı hakkında çıkan yalan haberler...
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