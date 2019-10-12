TSK'nın envanterinde olmayan tankın görselini kullandılar! İşte Barış Pınarı Harekatı hakkında çıkan yalan haberler... 12.10.2019 21:56

Barış Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada manipülasyon yapmak isteyen hesaplar, TSK'nın envanterine bulunmayan tankların görüntüsünü dezenformasyon için kullandı. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını ve vatandaşlarını korumak için terör örgütü YPG/PKK'ya karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı lekelemek amacıyla sosyal medyada yayılan fotoğrafların gerçekleri ortaya çıktı. İşte 'sosyal medya teröristleri'nin yaydığı fotoğrafların gerçekleri...