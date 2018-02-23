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TSK'dan teröristlere gece bombardımanı

22 Şubat 2018, Perşembe
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de devam eden operasyonlarda Mehmetçik teröristlere darbe üstüne darbe indiriyor. İşte TSK'nın Afrin'e yaptığı gece operasyonu...
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