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TSK'dan Suriye sınırına 35 araçlık askeri sevkiyat

09.07.2019 16:57

Hatay’dan Suriye sınır hattındaki Şanlıurfa'ya sevk edilen 35 araçlık askeri konvoy Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı. Konvoyda yer alan araç ve personellerin Suriye sınırında belirlenen karakollarda konuşlanacağı belirtildi.


Hatay'dan Şanlıurfa'ya sevk edilen aralarında zırhlı araçların da olduğu 35 araçlık konvoy, öğleden sonra İslahiye'ye ulaştı.

Burada bir süre mola veren konvoy, daha sonra güvenlik önlemleri arasında Şanlıurfa'ya hareket etti.

Konvoyda yer alan araç ve personellerin Şanlıurfa'nın Suriye sınırında belirlenen karakollarda konuşlanacağı belirtildi.

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