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TSK'dan Suriye sınır birliklerine komando ve zırlık araç sevkiyatı

07.10.2019 23:33

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank, zırhlı araç ve personel takviyesi sürüyor. Türkiye’nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen komando ve mühimmat yüklü zırhlı personel araçları Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden geçti. Konvoy Suriye sınır hattına doğru yola çıktı.


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