Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Somali'de eğitim verdiği Harp Okulu ve Astsubay Okulu öğrencilerinin eğitim görüntülerini içeren klibi sosyal medya paylaşım sitesi YouTube hesabından yayınladı.
TSK'dan Somalili Askerlere Eğitim05.04.2019 18:09
- TSK'dan Somalili Askerlere Eğitim
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