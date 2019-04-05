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TSK'dan Somalili Askerlere Eğitim

05.04.2019 18:09

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Somali'de eğitim verdiği Harp Okulu ve Astsubay Okulu öğrencilerinin eğitim görüntülerini içeren klibi sosyal medya paylaşım sitesi YouTube hesabından yayınladı.


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