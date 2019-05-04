TSK'dan sınıra askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Türkiye-Suriye sınır hattının Hatay bölgesine komandolar, zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT) ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.
TSK'dan sınıra askeri sevkiyat04.05.2019 08:42
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