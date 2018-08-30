TSK’dan özel sporcular için özel video

Türk Silahlı Kuvvetleri, çeşitli branşlarda şampiyon olan ve derecelere giren Milli özel sporcular için "Spor engel tanımaz. Sizinle gurur duyuyoruz" başlıklı bir video yayımladı. TSK, Milli özel sporcular olan Atletizm Avrupa Şampiyonu Esra Bayrak, Yüzme Şampiyonu Caner Ekin ve Cirit Dünya Üçüncüsü Volkan Yavuzaslan’ın da yer aldığı bir videoyu sosyal medya hesabından “Spor engel tanımaz. Sizinle gurur duyuyoruz” başlığı altında paylaştı. Sosyal medyada hızla yayılan video, büyük beğeni topladı.
TSK’dan özel sporcular için özel video30 Ağustos 2018, Perşembe
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