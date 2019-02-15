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TSK'dan 'Kış-2019' tatbikatı! Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı

15.02.2019 14:06

Milli Savunma Bakanlığı, 9'uncu Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'ta gerçekleştirilen 'Kış-2019' tatbikatının görüntülerini paylaştı.


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