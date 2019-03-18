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TSK'dan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi klibi

18.03.2019 12:20

TSK, resmi YouTube sayfasından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıldönümüne özel bir klip paylaştı.


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