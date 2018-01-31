Yol Durumu

’da “mikro drone” devrimi!

31 Ocak 2018, Çarşamba
Türk Özel Harekat Birlikleri devrim niteliğinde bir teknolojiyi kullanmaya başladı. Menzili 1.6 kilometre olan mikro dronlar sahaya indi. Boyutu oldukça küçük olan mikro dronlar ile teröristlerin girdiği en ufak nokta bile tespit ediyor.
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Hasan Hasan

Çok güzel

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 31.01.2018 15:27
Ahmet Ahmet

Allah razı olsun kuruluşlarımızdan teknolojilerimizin etki gücünü çok artıralım çokça üretelim çokça ARGE yapalım İnşallah.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 31.01.2018 15:24
Ahmet Ahmet

Allah,devletimizi vatanımızı milletimizi,askeri,savunma sanayi ve ekonomik zaferlerle donatsın İnşallah.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır1
cevapla 31.01.2018 15:19
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