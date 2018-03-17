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TSK vuruldu denilen hastanenin görüntülerini paylaştı

17 Mart 2018, Cumartesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerince vurulduğu iddia edilen Afrin Hastanesinin 17 Mart 2018 saat 09.43 itibariyle durumuna ait görüntüleri paylaştı.

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