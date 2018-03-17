TSK vuruldu denilen hastanenin görüntülerini paylaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerince vurulduğu iddia edilen Afrin Hastanesinin 17 Mart 2018 saat 09.43 itibariyle durumuna ait görüntüleri paylaştı.
TSK vuruldu denilen hastanenin görüntülerini paylaştı17 Mart 2018, Cumartesi
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