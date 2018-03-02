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TSK ve ÖSO Raco belde merkezi girişine ulaştı

02 Mart 2018, Cuma

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu Afrin'e ilerleyişi sürüyor. TSK ve ÖSO Raco belde merkezi girişine ulaştı. Bölgeden ilk görüntüler.

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