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TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Teröristlerin aracı havaya uçuruldu (Video)

27.09.2019 10:04

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı jetler terörle mücadele için tekrar havalandı. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatında sözde özel güç unsuru 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi.


Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatıyla, sözde özel güç unsuru 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışmasıyla Gara bölgesinde hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Hava harekatıyla, sözde özel güç unsuru 2 PKK'lı teröristin kullandıkları araç içerisinde etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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