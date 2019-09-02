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TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 5 PKK’lı bölücü terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.

02.09.2019 10:10

MSB:Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak Kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı bölücü terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.


Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak Kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı bölücü teröristin hava harekâtı ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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