Yol Durumu

TSK, siviller ayrıldıktan sonra terör konvoyunu böyle vurdu

24 Şubat 2018, Cumartesi
Mehmetçik Afrin’de destan yazmaya devam ediyor. TSK, Afrin’e yaklaşan iki şüpheli konvoyu takibe alarak yalnızca mühimmat taşıyan konvoyu vurmuştu. O operasyona ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Siviller ayrıldıktan sonra terör konvoyunu vuran Mehmetçik, TSK'nın sivil hassasiyetini tüm dünyaya göstermiş oldu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları