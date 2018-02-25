TSK, siviller ayrıldıktan sonra terör konvoyunu böyle vurdu
24 Şubat 2018, Cumartesi
Mehmetçik Afrin’de destan yazmaya devam ediyor. TSK, Afrin’e yaklaşan iki şüpheli konvoyu takibe alarak yalnızca mühimmat taşıyan konvoyu vurmuştu. O operasyona ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Siviller ayrıldıktan sonra terör konvoyunu vuran Mehmetçik, TSK'nın sivil hassasiyetini tüm dünyaya göstermiş oldu.
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