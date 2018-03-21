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TSK resmi hesabından böyle paylaştı!

20 Mart 2018, Salı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin şehir merkezine giren Özel kuvvetlerin video paylaşım sitesi YouTube'dan görüntüsünü paylaştı: Afrin bugün daha huzurlu...

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