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TSK PYD mevzilerini vurmaya başladı

13 Ocak 2018, Cumartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Afrin'i başlarına yıkacağız" açıklamasının hemen ardından Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Oğulpınar sınır karakolu mevkiinden TSK unsurlarınca Afrin'de bulunan PYD mevzilerine yönelik aralıklarla top atışları yapıldı. Öğleden sonra peş peşe gerçekleşen atış sesleri, Reyhanlı ilçe merkezi ve Cilvegözü sınır kapısından da duyuldu.
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