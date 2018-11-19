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TSK, PKK'ya 'eşek arısı' ile büyük darbe vurdu

19 Kasım 2018, Pazartesi

Cudi Dağı'nda 2 hafta önce, aralarında 3 üst düzey sözde örgüt yöneticisinin de bulunduğu, 18 teröristin öldürüldüğü operasyonun bilinmeyen detayları ortaya çıktı.


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