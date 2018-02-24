TSK operasyon alarmı verildiğinde yaşananları paylaştı

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yavrularım sizin sırtınız yere gelmez çünkü siz vakur anaların çocuklarısıınız yetimin yoksul sizi berkliyor bizi tarih çağırıyor allah yardımcınız olsun ayağınız taşa gerlmesin yüce allahın selameti üzerinize olsun kormak yok yola devam küçük reisletin duları var bu dualar araşa çıkıyor biz bu mazxlumları çekip siyonistlerin elin alacağız yüce allah bizimledir
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