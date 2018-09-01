TSK Kuzey Irak'a düzenlenen operasyonun görüntülerini yayınladı

Kuzey Irak'ın Zap bölgesine düzenlenen ve 6 teröristin etkisiz hale getirildiğinin görüldüğü görüntüler TSK tarafından yayınlandı.
TSK Kuzey Irak'a düzenlenen operasyonun görüntülerini yayınladı01 Eylül 2018, Cumartesi
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