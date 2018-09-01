TSK Kuzey Irak'a düzenlenen operasyonun görüntülerini yayınladı 01 Eylül 2018, Cumartesi

TSK'dan yapılan açıklamada, Irak Kuzeyi Zap bölgesine 31 Ağustos 2018'de icra edilen hava harekâtında; başlangıç noktasından itibaren takip edilen ve yurt içindeki örgüt mensuplarına mühimmat / silah ve patlayıcı takviyesi yapmak üzere sınır bölgemize yaklaşan bölücü terör örgütüne ait bir mühimmat ikmal aracı imha edildiği kaydedildi.

6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Hava harekâtında ilk olarak araç civarında bulunan altı silahlı bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildiği, müteakiben mühimmat ikmal aracının tam isabetle vurulduğu kaydedildi.

Söz konusu aracın çok miktarda mühimmat/silah ve patlayıcı yüklü olduğu vuruş sonrasında oluşan patlamaların şiddetinden de anlaşıldığı vurguland