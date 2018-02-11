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TSK konvoyu 'Osmanlı geliyor' diyerek karşılandı

10 Şubat 2018, Cumartesi
Türk askeri, Tal Tukan bölgesine giderken böyle karşılandı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde bugün gözlem noktalarından 5'incisi olan 7 no'lu Gözlem Noktası tesisi çalışmalarına başlandığını duyurdu. Türk askerinin Tal Tukan bölgesine giderken Suriyeliler tarafından çoşkuyla karşılandı. Türk askerinin coşkuyla karşılanması sırısında çekilen görüntüler sosyal medyada geniş yer buldu.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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hikmet arif hikmet arif

eline yüreğine sağlık kardeşim yüreğimi soğuttun

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cevapla 10.02.2018 20:44
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