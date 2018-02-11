TSK konvoyu 'Osmanlı geliyor' diyerek karşılandı

Türk askeri, Tal Tukan bölgesine giderken böyle karşılandı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde bugün gözlem noktalarından 5'incisi olan 7 no'lu Gözlem Noktası tesisi çalışmalarına başlandığını duyurdu. Türk askerinin Tal Tukan bölgesine giderken Suriyeliler tarafından çoşkuyla karşılandı. Türk askerinin coşkuyla karşılanması sırısında çekilen görüntüler sosyal medyada geniş yer buldu.
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eline yüreğine sağlık kardeşim yüreğimi soğuttun
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