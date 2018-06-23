Yol Durumu

TSK Kandil'in girişine dayandı

22 Haziran 2018, Cuma

Kandil’e yönelik devam eden operasyon kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakurk bölgesinden içeriye doğru ilerliyor. PKK’ya yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınır ötesindeki operasyonları aralıksız sürerken, örgütün kalbi niteliğini taşıyan Kandil’in güneyden giriş noktası böyle görüntülendi.

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