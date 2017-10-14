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TSK İdlib'den ilk görüntüleri paylaştı

13 Ekim 2017, Cuma
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin keşif faaliyetleri kapsamında bazı zırhlı araçlar ile özel kuvvetler mensubu askerlerin, dün gece çatışmasızlık bölgesi ilan edilen Suriye’nin İdlib kentine giriş yapması bölgede sevinçle karşılandı..
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