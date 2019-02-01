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TSK görüntüleri paylaştı! İşte nefes kesen o anlar...

01 Şubat 2019, Cuma

Türk Silahlı Kuvvetleri Temel Harp Nevi Eğitimleri, Denizde Denetim Harekatı Eğitimi, Arama Kurtarma Eğitimi ve İnsansız Hava Araçları (İHA) ile ilgili eğitimlerin görüntülerini paylaştı.


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