TSK, Anadolu Ankası-2018 Tatbikatından görüntü paylaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Anadolu Ankası-2018 Tatbikatının 28 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında başarıyla icra edildiğini açıkladı.
TSK, Anadolu Ankası-2018 Tatbikatından paylaştığı görüntülerde, personel kurtarma, rehin tutulan personeli kurtarma, teröristi etkisiz hale getirme DNA örneği alma, müttefik ülke personelini kurtarma yer aldı.
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