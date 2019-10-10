Trump'tan Türkiye'ye yaptırım tehdidi! |Video 10.10.2019 17:49

Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı harekatı devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'dan bir tehdit mesajı daha geldi. Açıklamaları birbiri ile bağdaşmayan Trump, bu sefer de "Türkiye ve Kürtlerle konuşuyorum. Türkiye kurallara göre oynamazsa yaptırım uygularız. Bölgede ABD askeri yok, durumu yakından takip ediyoruz" dedi.