Trump'tan Suriye mesajı! 24 saat içinde paylaşacağını yazmıştı

"24 saat içinde açıklama yapacağım" diyen ABD Başkanı Donald Trump'tan merakla beklenen Suriye mesajı geldi. Trump, "DEAŞ bitmek üzere, biz yüzde 100'lük DEAŞ zaferinden sonra çekileceğiz." dedi.
"24 saat içinde açıklama yapacağım" diyen ABD Başkanı Donald Trump'tan merakla beklenen Suriye mesajı geldi. Trump, "DEAŞ bitmek üzere, biz yüzde 100'lük DEAŞ zaferinden sonra çekileceğiz." dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.