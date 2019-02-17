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Trump'tan Suriye mesajı! 24 saat içinde paylaşacağını yazmıştı

17.02.2019 11:07

"24 saat içinde açıklama yapacağım" diyen ABD Başkanı Donald Trump'tan merakla beklenen Suriye mesajı geldi. Trump, "DEAŞ bitmek üzere, biz yüzde 100'lük DEAŞ zaferinden sonra çekileceğiz." dedi.


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