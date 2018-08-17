Trump'tan skandal Türkiye açıklaması 17 Ağustos 2018, Cuma

Son dakika haberine göre ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada Türkiye'de ev hapsinde tutulan Pastör Andrew Brunson konusunda "Oturup, bunu kabul etmeyeceğiz, daha bu iş bitmedi" dedi.