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Trump'tan Kudüs oylaması öncesi BM ülkelerine tehdit!

21 Aralık 2017, Perşembe
ABD Başkanı Donal Trump Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda görüşülmesi beklenen Kudüs tasarısına destek verilecek ülkeleri maddi yardımları kesmekle tehdit etti.
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