Trump'tan Kudüs oylaması öncesi BM ülkelerine tehdit!

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ABD Başkanı Donal Trump Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda görüşülmesi beklenen Kudüs tasarısına destek verilecek ülkeleri maddi yardımları kesmekle tehdit etti.
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