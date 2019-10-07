Trump'tan itiraf gibi paylaşım! "Kürtlerle değil PKK ile iş tuttuk" 07.10.2019 22:52

ABD Başkanı Donald Trump'tan itiraf gibi bir paylaşım geldi! Orta Doğu Uzmanı Michael Doran'ın "Obama döneminde Kürtlerle değil, müttefikimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin can düşmanı olan PKK ile iş tuttuk. Bu politikayla Türk-PKK savaşının tohumlarını ekiyor, aynı zamanda Türkiye'yi Rusya'nın kollarına atıyorduk" paylaşımını kendi Twitter hesabından paylaştı. İşte Trump'un paylaştığı o video...