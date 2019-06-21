Trump'tan İran açıklaması: Saldırıyı durdurdum 21.06.2019 18:16

ABD Başkanı Donald Trump, "İran konusunda acelem yok, bu geceden itibaren İran'a yaptırımlara daha fazlası eklenecek. İran'a yönelik saldırı 10 dakika öncesinde durdurdum. Saldırı bir İHA'nın düşmesine orantılı yanıt olmayacaktı." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, attığı bir dizi tweetle İran'a saldırı emri verdiğini doğruladı.

New York Times gazetesinin dünyaya duyurduğu haberden saatler sonra Twitter mesajları paylaşan Trump, İran'a ilk saldırıyı durdurduğunu söyledi.

10 DAKİKA KALA DURDURDUM

ABD lideri, "Pazartesi günü uluslararası sularda bir droneu düşürdüler. Biz dün gece üç ayrı yerde misillemeye hazırken ben kaç kişinin öleceğini sordum. Bir generalden 150 insan cevabını aldım. Saldırıdan 10 dakika önce, durdurdum" yazdı.

Trump devamında, "İran konusunda acelem yok, bu geceden itibaren yeni yaptırımlara daha fazlası eklenecek. İran asla nükleer silaha sahip olamayacak" dedi.

NE OLMUŞTU?

Umman Körfezi'nde geçen hafta iki büyük petrol tankerinde patlamalar olmuş, Washington yönetimi saldırının arkasında İran olduğunu iddia etmişti.

Bölgede İran'a karşı askeri yığınağını artıran ABD'nin, dün sabah, İran Devrim Muhafızları tarafından İHA'sı düşürülmüştü.

Washington yönetimi tarafından doğrulanan olayın ardından, Trump sosyal medya hesabı Twitter'dan bir açıklama yayımlamış "İran çok büyük bir hata yaptı" demişti.