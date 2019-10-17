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Trump'tan ABC'ye "yalan haber" tepkisi

17.10.2019 00:55

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından, ABC'nin, silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş güçlü patlamaların yer aldığı görüntüleri Barış Pınarı Harekatı sırasında kaydedilmiş gibi servis ettiği videoyu, "YALAN HABER!" notuyla paylaştı.


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