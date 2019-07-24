Trump'ın Türkiye'yi ilgilendiren kritik S-400 görüşmesi sona erdi 24.07.2019 10:03

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye ve S-400 konusunu görüşmek üzere Cumhuriyetçi senatörlerin katılımıyla Beyaz Saray'da gerçekleşen kritik toplantısı sona erdi. Görüşme 1 saat 10 dakika sürdü. Toplantı ardından açıklama yapılmadı. ABD Başkanı Trump, Türkiye konusunda geçtiğimiz perşembe günü yaptığı son açıklamasında, Barack Obama yönetiminin Türkiye ile ilgili hatalarına vurgu yapmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye ve S-400 konusunu görüşmek üzere önde gelen Cumhuriyetçi senatörler ile Beyaz Saray'daki görüşmesi gerçekleşti.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Trump, toplantıda Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimleri Lindsey Graham ve Rick Scott gibi yaptırım konusunda baskı yapan senatörlerle de görüştü. Görüşme 1 saat 10 dakika sürdü. Toplantı ardından açıklama yapılmadı.

Beyaz Saray muhabirlerinin geçtiği basın bildirimlerine göre, Trump'ın senatörlerle bir saati aşkın süre görüştüğü ve Türkiye'ye ilişkin "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası" (CAATSA) bağlamındaki muhtemel yaptırımların değerlendirildiği kaydedildi. Görüşmeye önde gelen Cumhuriyetçi senatörlerden Lindsey Graham, Tom Cotton, Mitch McConnell, Rand Paul, Marco Rubio ve James Risch gibi isimlerin katıldığı bildirildi.

Toplantı sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak ilerleyen saatlerde senatörlerin ve Trump'ın gazetecilerin sorularına vereceği cevaplar merakla bekleniyor.

NELER YAŞANMIŞTI?

Amerikan Washington Post gazetesinde geçtiğimiz cuma günü yer alan haberde ve toplantı organizasyonunda bulunan 2 yetkiliye dayandırılan haberde, muhtemelen görüşmenin salı günü yerel saatle 16.00'da yapılmasının planlandığı ifade edilmişti.

Haberde, toplantı davetiyesinin bir kopyasına da ulaşıldığı, davetiyede "Başkan Donald Trump adına... Türkiye hakkında" ibaresinin yazılı olduğu belirtilmişti.

"NE YAPABİLECEĞİMİZE BAKIYORUZ"

ABD Başkanı Trump, Türkiye konusunda geçtiğimiz perşembe günü yaptığı son açıklamasında, Barack Obama yönetiminin Türkiye ile ilgili hatalarına vurgu yaparak, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Birçok bakımdan çok zor bir durum. Türkiye bağlamında önceki yönetim çok büyük hatalar yaptı ve bu çok kötü. Dolayısıyla şu anda (yaptırımlar konusuna) buna bakıyoruz, ne yapabileceğimize bakıyoruz. Henüz (kararımızı) açıklamadık."

Trump, bu açıklamasından kısa süre önce de "Türkiye'ye yaptırım getirecek misiniz?" şeklindeki bir soruya, "Hayır. Şu anda buna bakmıyoruz." yanıtını vermişti.

Daha önce de Beyaz Saray ve Pentagon'dan yapılan açıklamalarda, S-400'lerden dolayı Türkiye'nin artık F-35 projesinin parçası olamayacağı, bununla birlikte ABD'nin Türkiye ile stratejik ilişkisine halen çok değer verdiği kaydedilmişti.