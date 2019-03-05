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Trump'ın Türkiye kararına hükümetten tepki: 75 milyar dolarlık...

05.03.2019 14:09

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD'nin Türkiye'nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) programından çıkarılması yönündeki kararının iki ülke hükümetleri tarafından beyan edilen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefiyle çeliştiğini ifade etti.


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