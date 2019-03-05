Trump'ın Türkiye kararına hükümetten tepki: 75 milyar dolarlık... 05.03.2019 14:09

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD'nin Türkiye'nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) programından çıkarılması yönündeki kararının iki ülke hükümetleri tarafından beyan edilen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefiyle çeliştiğini ifade etti.