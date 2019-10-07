Trump’ın Suriye açıklaması ne anlama geliyor? Terör ve Güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ yorumladı 07.10.2019 16:02

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den ABD askerlerinin çekilmesine ilişkin, "Bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi.'' mesajını verdi. Trump, ''ABD, 30 günlüğüne Suriye'de olması gerekiyordu ve bu yıllar önceydi. Kaldık ve bir hedef olmaksızın savaşın içine gömüldük.'' dedi. Peki, ABD Başkanı Trump’ın bu son dakika açıklamaları ne anlama geliyor? Trump’ın mesajları nasıl okunmalı? Terör ve Güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayında Trump’ın verdiği mesajların derinlemesine analizini yaptı. Coşkun Başbuğ ayrıca Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilmesi planlanan olası operasyon hangi hatta ve hangi derinlikte olması bekleniyor? Sonuçları ne olur? sorularını yanıtladı.