Haberler Web TV Trump'ın 'Golan Tepeleri' imzasının ardından, İsrail Gazze’ye bomba yağdırdı

Trump'ın 'Golan Tepeleri' imzasının ardından, İsrail Gazze’ye bomba yağdırdı

26.03.2019 10:13

ABD Başkanı Trump, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri’nin İsrail’e ait olduğuna dair skandal kararnameyi imzaladı. Ardından İsrail, savaş uçaklarıyla Gazze’ye bomba yağdırdı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları