Trump'ın 'Golan Tepeleri' imzasının ardından, İsrail Gazze’ye bomba yağdırdı

ABD Başkanı Trump, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri’nin İsrail’e ait olduğuna dair skandal kararnameyi imzaladı. Ardından İsrail, savaş uçaklarıyla Gazze’ye bomba yağdırdı.
Trump'ın 'Golan Tepeleri' imzasının ardından, İsrail Gazze’ye bomba yağdırdı26.03.2019 10:13
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