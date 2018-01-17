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Trump’ın damadı Netanyahu’nun ajanı

16 Ocak 2018, Salı
İsrailli bir generalin oğlu olan ve uzun süre İsrail ordusunda görev yapan Miko Peled daha sonrasında İsrail'in zulmünü görüp koyu bir Filistin savunucusu oldu. İsrail'in bir terör devleti olduğunu söyleyen Peled, Trump'ın damadı Kushner'in ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ajanı olduğunu açıkladı.
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