Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, bugün Ankara’ya geliyor. Kushner Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek. Kushner ve beraberindeki heyetin gündeminde Amerikan Başkanı Trump'ın "Yüzyılın anlaşması" olarak nitelendirdiği İsrail Filistin sorununun ekonomik ayağı yer alıyor. Kushner’ın Ankara temaslarında Ortadoğu barış Müzakerelerinin yanı sıra Suriye dahil bölgesel konular ve ikili ilişkiler de masaya gelecek. Trump ve Erdoğan’ın 75 milyar dolar ticaret hacmi hedefi de ele alınacak. Trump'ın damadının Türkiye'ye gelişinin A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün yorumladı.
Trump'ın damadı Jared Kushner neden Ankara'ya geliyor? ABD'nin Ortadoğu planı ne?27.02.2019 14:20
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