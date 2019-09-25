Trump'ın başı dertte! Beyaz Saray, Trump-Zelenskiy görüşmesinin kayıtlarını yayınladı 25.09.2019 20:41

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump hakkında azil soruşturması açılmasına neden olan telefon görüşmesinin özetini yayımladı. Yayımlanan belgelere göre Trump, Biden'ın Ukrayna'daki faaliyetlerine soruşturma istemiş.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin 25 Temmuz'da yaptığı ve ülkede "Trump'ın görevinden azli" tartışmalarına yol açan konuşmanın dökümünü yayımladı.

Beyaz Saray'dan yayımlanan belgeye göre, 25 Temmuz'da iki lider arasında yapılan görüşmede Trump, Ukraynalı mevkidaşına ABD'nin bu ülkeye diğer Avrupa ülkelerinden çok daha fazla yardım yaptığını belirterek, "Biz de şimdi sizden bizim için bir iyilik yapmanızı isteyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bunun ardından Zelenskiy de ABD'nin yaptığı yardımlara vurgu yaptı.

"DOĞRULARIN PEŞİNDE"

Trump da Zelenskiy'e Adalet Bakanı William Barr ve Trump'ın kişisel avukatı Ruby Giuliani ile iletişimde olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Joe Biden'ın oğlu hakkında konuşulan çok şey var. Biden'ın yargıyı engellediği konuşuluyor ve birçok insan doğruların peşinde." dedi.

Söz konusu görüşmede, "Adalet bakanının sizi ve çalışanlarını aramasanı ve bu konunun derinliklerine inmenizi istiyorum." şeklinde konuşan Trump'ın Ukrayna'ya yönelik yardımların kesilmesine ilişkin herhangi bir şey söylememesi de dikkati çekti.

UKRAYNA KONUŞMASI ABD'Yİ TRUMP'A YÖNELİK AZİL SORUŞTURMASINA GÖTÜRDÜ

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, cuma günü, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkeden, Biden'in oğlunu soruşturmalarını istediğini öne sürmüştü.

Trump, söz konusu iddialar üzerine Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunarak, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca dün ABD basınında, Trump'ın Ukrayna liderine, sadece Biden ve ailesini soruştururlarsa yardım edeceğini şart koştuğu da öne sürülmüştü. Trump ise bugün, söz konusu telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını söylemişti.

Trump, bugün söz konusu telefon görüşmesinin dökümlerinin yayımlanması yönünde talimat verdiğini belirtmişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, dün söz konusu görüşmede Trump'ın, ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiğini belirterek, Trump hakkında resmi azil soruşturması sürecine başladıklarını duyurmuştu.

Trump ise iddiaları reddediyor ve Demokratları "cadı avı" başlatmakla suçluyor.

"RESMİ ŞİKAYET YAPILDI"

ABD basınına konuşan Adalet Bakanlığı yetkilileri, görüşmeyle ilgili kendilerine resmi şikayet yapıldığını ancak suç unsuru teşkil etmediğine karar verilerek, soruşturma açılmadığını söyledi.

Azil sürecinin başlatılmasının ardından Beyaz Saray, Başkan Trump'ın talimatıyla 30 dakika süren konuşmanın tam metni üzerindeki gizliliği kaldırarak, dökümü kamuoyuyla paylaştı.

Paylaşılan belge, telefon konuşmasının deşifresini değil, konuşmaya katılan ABD'li yetkililerin aldıkları notların bir araya getirilmesiyle oluşturulan resmi görüşme dökümü.

DEMOKRAT PARTİ SUNUCUSUNUN YERİNİ İSTİYOR

Döküme göre, Trump, hem 2016 seçimlerinden önce Demokrat Parti Ulusal Komitesi'nin sistemine yönelik siber saldırıyı soruşturması için tutulan Crowdstrike şirketini hem de Biden'ın oğlunun şirketiyle ilgili konuyu görüşmede gündeme getiriyor.

Trump, Zelenskiy'e, kendisinden bir ricası olduğunu ve Crowdstrike şirketiyle ilgili durumu incelemesini istediğini belirtiyor.

Trump ayrıca, Demokrat Parti Ulusal Komitesi'nin Ukrayna'da olduğu söylenen sunucusunun yerinin tespit edilmesi için de yardım istiyor.

Trump, "Adalet Bakanımızın sizi ya da ekibinizi aramasını ve bu konunun sonuna kadar gitmenizi istiyorum. Dün gördüğünüz gibi, tüm bu saçmalık Robert Mueller adında bir adamın gösterdiği çok kötü bir performansla sona erdi ancak birçok şeyin çıkış noktasının Ukrayna olduğu söyleniyor. Elinizden ne gelirse, mümkün olması halinde yapmanız bizim için çok önemli" diyor.

Zelenskiy de bu konuların kendisi için de önem taşıdığını ve ABD ile işbirliği alanında yeni bir sayfa açmaya hazır olduklarını belirtiyor.

Zelenskiy, "Ukrayna Cumhurbaşkanı olarak sizi tüm soruşturmaların açık ve şeffaflık içinde yürütülecek. Size bunun garantisini verebilirim" diyor.

BİDEN'LA İLGİLİ SORUŞTURMA

Trump da buna yanıt olarak, konuyla ilgili kendi avukatı ve eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani ile konuşmasının iyi olacağını söylüyor ve konuyu Biden'ın oğluna getiriyor.

Trump, "Bir başka konu da Biden'ın oğluyla ilgili ortada çok laf var, Biden'ın soruşturmayı durdurduğu söyleniyor ve birçok kişi ne olduğunu ortaya çıkartmak istiyor, o yüzden Adalet Bakanı ile birlikte çalışabilirseniz harika olur. Biden, ortalıkta soruşturmayı durdurduğunu söyleyerek böbürleniyor. Kulağa korkunç geliyor" diyor.

Zelenskiy de bir sonra atanacak olan başsavcıyı kendilerinin atacağını ve bu nedenle de bu konuyu inceleyeceklerini söylüyor.