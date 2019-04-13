ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye Büyükelçiliğine aday gösterdiği David Michael Satterfield daha gelmeden niyetini açıkça ortaya koydu. Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400'lerle ilgili F-35'ler üzerinden Türkiye'yi tehdit etmeye cürret etti. Satterfield, " Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alma konusunda bir seçim yapması gerektiğini belirterek, ''Türkiye, F-35 programına katılımını büyük riske atıyor ve yaptırımlarla karşı karşıya.'' dedi. Satterfield, ABD Dışişleri Bakanlığının en kıdemli kariyer diplomatlarından biri olarak öne çıkıyor.
Trump’ın Ankara Büyükelçi adayı Satterfield'den Türkiye’ye S-400 tehditi13.04.2019 12:46
- Başkan Erdoğan, cezaevindeyken oğluna yazdığı mektubu okudu
- Başkan Erdoğan'dan Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar
- Başkan Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na tarihi cevap
- Trump’ın Ankara Büyükelçi adayı Satterfield'den Türkiye’ye S-400 tehditi
- Can Bartu'nun cenazesi Fenerbahçeli futbolcuların omuzlarında taşındı
- Ali Koç'tan Can Bartu'ya: “İnsanoğlu varoldukça efsaneler ölmez.”
- Can Bartu'nun kızı Gülfer Arığ 'Layık olun bu taraftara'
- Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi'ne çok sert sözler: CHP'nin milletvekili çıkarmasına hizmet ediyorlar
- Atatürk Havalimanı otoparkında unutulan araçlar
- Yunan savaş gemisi Boğaz'dan geçti
- Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad bin Avf görevinden ayrıldı
- Bakan Albayrak'ın Washington'daki temasları sonrası provokatörler yine iş başında!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.