Trump’ın Ankara Büyükelçi adayı Satterfield'den Türkiye’ye S-400 tehditi 13.04.2019 12:46

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye Büyükelçiliğine aday gösterdiği David Michael Satterfield daha gelmeden niyetini açıkça ortaya koydu. Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400'lerle ilgili F-35'ler üzerinden Türkiye'yi tehdit etmeye cürret etti. Satterfield, " Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alma konusunda bir seçim yapması gerektiğini belirterek, ''Türkiye, F-35 programına katılımını büyük riske atıyor ve yaptırımlarla karşı karşıya.'' dedi. Satterfield, ABD Dışişleri Bakanlığının en kıdemli kariyer diplomatlarından biri olarak öne çıkıyor.