Yol Durumu

Trump'a 'topunuz gelin' cevabı

10 Ağustos 2018, Cuma

Twitter kullanıcılarından biri, Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımları onayladığını ilişkin tweetine karşılık Başkan Erdoğan'ın 'Topunuz gelin' videosunu ekleyerek karşılık verdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları