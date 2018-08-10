Trump'a 'topunuz gelin' cevabı

Twitter kullanıcılarından biri, Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımları onayladığını ilişkin tweetine karşılık Başkan Erdoğan'ın 'Topunuz gelin' videosunu ekleyerek karşılık verdi.
Trump'a 'topunuz gelin' cevabı10 Ağustos 2018, Cuma
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