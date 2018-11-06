Trump'a Game of Thrones tepkisi 06 Kasım 2018, Salı

Amerikan Başkanı Donald Trump'ın devreye giren İran yaptırımlarının ikinci aşaması öncesinde Game of Thrones dizisine atıfta bulunan Twitter paylaşımına tepkiler geldi. Trump cuma günü paylaştığı Tweetinde; dizinin meşhur repliği "Kış geliyor" cümlesine atıfla "Yaptırımlar geliyor" adlı bir poster paylaşmıştı. Bunun üzerine dizinin yapımcısı ve dağıtımcısı olan HBO Televizyon Kanalı bir açıklama yaptı. Açıklamada: "Böyle bir mesajlaşmanın yapılacağının farkında değildik, markamızın siyasi amaçlar için uygunsuz kullanılmamasını tercih ederdik." ifadelerine yer verildi.