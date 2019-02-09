Trump'a Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili verilen süre doldu 09.02.2019 19:38

Amerikan Senatosu'nun, Cemal Kaşıkçı cinayetinden doğrudan Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın sorumlu olup olmadığının ortaya konması için Beyaz Saray'a verdiği 120 günlük süre doldu. Peki şimdi ne olacak? Trump Senota'ya yanıt verecek mi? Detaylar haberimizde...