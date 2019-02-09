Trump'a Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili verilen süre doldu

Amerikan Senatosu'nun, Cemal Kaşıkçı cinayetinden doğrudan Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın sorumlu olup olmadığının ortaya konması için Beyaz Saray'a verdiği 120 günlük süre doldu. Peki şimdi ne olacak? Trump Senota'ya yanıt verecek mi? Detaylar haberimizde...
Trump'a Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili verilen süre doldu09.02.2019 19:38
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