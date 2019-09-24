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Trump'a bakışıyla dünyanın gündeme oturan Greta Thunberg ile ilgili gerçek ortaya çıktı! Arkasında Soros var

24.09.2019 13:35

BM Zirvesi'nde iklim değişikliği hakkında yaptığı konuşma ve ABD Bakanı Trump'a bakışı ile dünyanın gündemine oturan İsveçli iklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg'in arkasında Macar Yahudi’si George Soros’un olduğu ortaya çıktı. İsveç basını, "Soros 'un oldugu hiç bir sivil hareket masum değildir. Bundan sonra bu kızın çağrılarını asla desteklemem. Soros kim bilir kaç menfaatle bu kiz üzerinden Ülkelere elini sokuyordur." diye yazdı. Greta​ Thunberg konuşmasında, "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız. Ben yine de şanslı çocuklardan biriyim. İnsanlar ölüyor, ekosistemimiz çöküyor, kitlesel yok oluşla karşı karşıyayız ama siz sadece para ve ekonomik büyümelerinizden bahsediyorsunuz. Bu ne cesaret" dedi. ABD Başkanı Trump, Greta Thunberg'in BM'deki öfke dolu konuşmasıyla "Çok neşeli genç bir kıza benziyor" diyerek dalga geçti.


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