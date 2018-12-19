"Trump zor durumda!" Mesut Hakkı Caşın'dan flaş açıklamalar 19 Aralık 2018, Çarşamba

ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını sonlandıracağı haberlerini A Haber canlı yayınında yorumlayan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın "Başkan Trump iç siyasette zor durumda, Obama çok cesur bir kararla Irak'tan askerlerini çekmiş ve seçimi kazanmıştı. Bu çok önemli bir karar." ifadelerini kullandı. Caşın'ın canlı yayında yaptığı işte o açıklamalar.