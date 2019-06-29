Trump, Türkiye ile ticari çıtayı yükseltti: 100 milyar doları geçmeli 29.06.2019 09:39

G20 Liderler Zirvesi kapsamında Başkan Erdoağan ile bir araya gelen Trump, “Türkiye ABD’nin dostu ve beraber harika işler yaptık ve büyük ticaret ortağımız. Bunu daha da büyüteceğiz. İkili ticaret hacmi 75 milyar dolar çok az. 100 milyar doların çok üzerinde olması gerekir.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi. ABD başkanı bu görüşmede çok önemli açıklamalarda bulundu.

100 MİLYAR DOLARIN ÇOK ÜZERİNDE OLMASI GEREKİR

Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu hatırlatan Trump, "Türkiye ABD'nin dostu ve beraber harika işler yaptık ve büyük ticaret ortağımız. Bunu daha da büyüteceğiz. İkili ticaret hacmi 75 milyar dolar çok az. 100 milyar doların çok üzerinde olması gerekir." şeklinde konuştu.

Trump, Türkiye ile ABD ilişkilerinin gittikçe ilerlediğini belirterek, "Ticaretimizi dört katına çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin çok iyi üretimi ve ürünleri var. İlişkilerimiz askeri alanda da gelişiyor. Aynı zamanda bizden çok miktarda askeri alım yapılmasını bekliyoruz." dedi.

Türkiye'yi ziyaret edeceğine işaret eden Trump, bu ziyaret için net bir tarih belirtmedi.