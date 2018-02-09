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Trump rüzgârın azizliğine uğradı

08 Şubat 2018, Perşembe
ABD Başkanı Trump’ın uçağa bindiği sırada esen rüzgâr saçlarını havaya kaldırdı. Trump’ın büyük bir özenle taradığı saçlarının aslında çok az olması ABD medyasında alay konusu oldu.
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ERAY ERAY

özenle taradığı saçlarının aslında çok az olması :)

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evet0
hayır0
cevapla 08.02.2018 15:21
RECEP RECEP

desene kel aynak kuşu

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 08.02.2018 14:14
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