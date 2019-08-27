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Trump - Merkel görüşmesine damga vuran an! Alman lider kahkaha atmamak için kendisini zor tuttu (Video)

27.08.2019 11:17

Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi'ndeki Trump - Merkel görüşmesine, ABD Başkanı'nın "Kanımda Almanlık var" sözleri damga vurdu. Trump'ın bu sözlerini duyan Almanya lideri Merkel kahkaha atmamak için kendisini zor tutsa da, verdiği tepkisi sosyal medyada olay oldu


ABD Başkanı Donald Trump ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in G7 Zirvesi'nin son günündeki görüşmesine Trump'ın sözleri damga vurdu.

Fransa'nın Biarritz kentindeki görüşmenin basına açık kısmında konuşan Trump, bir ara duraksayıp "Benim kanımda Almanlık var" dedi. ABD Başkanının bu sözlerine Merkel'in tepkisi ise komik oldu. Alman Şansölye, gülmemek için kendisini zor tuttu.

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