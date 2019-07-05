Trump karşıtları ABD bayrağını ateşe verdi

Trump’ın Bağımsızlık Günü konuşmasını protesto etmek isteyen iki gösterici, Washington’da Amerikan bayrağı yaktı. Göstericiler, “Amerika harika değildir!” ve “Yan bebeğim yan” sloganları attı.
ABD'de dün gerçekleşen 4 Temmuz kutlamaları öncesinde, Beyaz Saray'ın önünde hareketli dakikalar yaşandı. Komünist Parti üyesi olduğu belirtilen protestocular, Amerikan bayrağını ateşe verdi.
"AMERİKA HARİKA DEĞİLDİR"
ABD Başkanı Trump'ın yapacağı kutlama konuşması öncesinde, konuşmayı dinleyecek olan kalabalığın oldukça yakınında gerçekleşen olayda, bayrak yakan göstericiler Trump destekçilerinin de saldırısına uğradı.
"Amerika harika değildir!" ve "Yan bebeğim yan" sloganları atan göstericilere, Gizli Servis görevlileri müdahale etti.
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